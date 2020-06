Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Une piste à 83M€ activée par Manchester United ?

Publié le 15 juin 2020 à 12h20 par La rédaction mis à jour le 15 juin 2020 à 12h40

Si la piste Jadon Sancho n'aboutit pas, Manchester United serait prêt à se tourner vers Jack Grealish, révélation de la Premier League en déboursant plus de 83 M€.