Mercato : Luis Enrique réclame son transfert, le PSG s'est tiré une balle dans le pied ?

Luis Enrique apprécierait le profil polyvalent de Jadon Sancho, mais ne prévoirait clairement pas d’utiliser Manuel Ugarte pour la saison à venir. Toutefois, le comité directeur du PSG aurait écarté l’idée de boucler le transfert de Sancho qui serait pourtant la clé de l’offre de Manchester United pour la vente d’Ugarte…

Une saison et puis s’en va ? Manuel Ugarte a été recruté par le PSG à la dernière intersaison après que le club de la capitale ait pris la décision de lever la clause libératoire de 60M€ fixée dans son ancien contrat au Sporting Lisbonne. Toutefois, le milieu défenseur uruguayen de 23 ans ne semble pas avoir apporté satisfaction à Luis Enrique qui ne compterait pas sur ses services pour la saison à venir.

Manchester United attend de vendre Sancho pour recruter Ugarte

Selon les informations communiquées par The Daily Telegraph, Manchester United serait bel et bien intéressé par le profil de Manuel Ugarte et une vague d’optimisme règnerait à Old Trafford concernant le recrutement du joueur du PSG. Cependant, afin d’être en mesure de mener à bien cette opération, le pensionnaire de Premier League se trouverait dans l’obligation de vendre Jadon Sancho afin de rééquilibrer ses comptes. Et à l’instant T, seul le PSG serait partiellement intéressé par Jadon Sancho.

Le PSG refuse le transfert de Jadon Sancho, l’opération Ugarte en danger ?

L’Équipe révélait ces dernières semaines que Luis Enrique apprécierait la polyvalence de l’international anglais, capable d’occuper les ailes et une position plus axiale. Néanmoins, The Daily Telegraph n’a pas caché mercredi soir que le comité directeur du PSG refuserait de dégainer une offre pour Jadon Sancho, n’estimant pas avoir besoin de lui qui dispose en plus d’un profil similaire à celui d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola. Le PSG se compliquerait donc grandement la tâche pour la vente de Manuel Ugarte en refusant de recruter Jadon Sancho. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain changera son fusil d'épaule d'ici le 30 août, date de clôture du mercato.