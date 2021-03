Foot - Mercato - OM

Mercato : Luis Campos refroidit clairement l'OM !

Publié le 7 mars 2021 à 3h45 par A.M.

Longtemps annoncé du côté de l'OM, Luis Campos affiche plutôt sa volonté de découvrir un projet en Serie A.

Régulièrement cité du côté de l'OM, notamment dans le cadre de la vente du club, Luis Campos, libre depuis son départ du LOSC, a évoqué son avenir : « Je passe beaucoup de temps à regarder les matches et les joueurs pour préparer mon prochain projet et travailler à l'amélioration de mon algorithme de repérage. Je travaille sur des applications basées sur l'étude du comportement des acteurs et des réseaux sociaux. J'aime beaucoup étudier la gestion de l'ego des footballeurs et la branche décisionnelle. Je reviendrai au football bien préparé à la fin de cette saison ». Mais pour rejoindre quelle destination ? Visiblement ce ne sera pas l'OM comme le sous-entend Luis Campos.

Campos vers l'Italie ?