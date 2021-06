Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Une piste surprenante activée pour la succession de Galtier ?

Afin de remplacer Christophe Galtier sur le banc du LOSC, les dirigeants lillois discuteraient avec Claudio Ranieri, en poste à la Sampdoria la saison dernière.