Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Une pépite de Galtier affole l'Europe !

Publié le 18 mai 2020 à 23h40 par La rédaction

Âgé de 18 ans, Joel Ngoya figurerait sur les tablettes de nombreux clubs européens. Le milieu de terrain n’aurait pas pris de décision concernant son avenir.