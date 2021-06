Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Létang déjà en grand danger pour Ben Arfa ?

Publié le 10 juin 2021 à 21h00 par La rédaction

Après un nouvel échec sportif, Hatem Ben Arfa cherche encore un nouveau défi. Le milieu offensif français a des pistes à l’étranger mais il devrait privilégier la France où Lille le suit.

Hatem Ben Arfa est arrivé à Bordeaux l’été dernier et il en repart déjà. Une fois de plus, l’histoire n’aura pas eu le succès escompté. Si l’ancien parisien avait plutôt bien démarré sa saison, il est très vite retombé dans ses travers. Quelques embrouilles avec ses coéquipiers et son coach, des blessures, et des performances moyennes… Le divorce était inévitable.

Des pistes en Grèce et en Turquie