Mercato - LOSC : L’aveu de Lopez sur Osimhen !

Publié le 23 février 2020 à 20h45 par A.C.

Gerard Lopez, président du LOSC, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Victor Osimhen.

Arrivé l’été dernier pour 12M€, Victor Osimhen réalise une excellente première saison avec le LOSC. En 35 rencontres toutes compétitions confondues, le Nigérian a trouvé le chemin des filets à 18 reprises et est actuellement le troisième meilleur buteur de Ligue 1, derrière Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder. Des prestations qui ont éveillé les convoitises, puisque selon nos informations le Real Madrid et le FC Barcelone ont contacté Lille au cours du mois de janvier, en vue d’un transfert estival.

« Osimhen sera lillois la saison prochaine, mais… »