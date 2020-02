Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Grosse concurrence pour Zidane avec ce crack de Galtier ?

Publié le 13 février 2020 à 7h15 par A.M.

Très convoité ces dernières semaines, Boubakary Soumare verrait également Arsenal se positionner en vue de l’été prochain.

Formé au Paris Saint-Germain, Boubakary Soumaré (20 ans) est aujourd’hui un cadre du LOSC. Très utilisé par Christophe Galtier, le milieu de terrain est très suivi. Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Liverpool et Manchester United suivent avec attention les prestations du natif de Noisy-le-Sec. Mais ce n’est pas tout puisque, selon la presse espagnole, le Real Madrid est également à l’affût.

Arsenal se place pour Soumaré