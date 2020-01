Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Gérard Lopez annonce la couleur pour l’avenir de Galtier !

Publié le 30 janvier 2020 à 11h00 par A.D.

Alors que le LOSC s’est incliné face à Épinal en Coupe de France, Christophe Galtier pourrait voir son avenir remis en question. Gérard Lopez, propriétaire et président des Dogues, a expliqué qu’il comptait sur son coach jusqu’en juin 2021.

Gérard Lopez ne veut pas entendre parler d’un départ de Christophe Galtier. À la surprise générale, le LOSC a été éliminé par Épinal, pensionnaire de National 2, en huitièmes de finale de la Coupe de France ce mercredi soir (2-1). Malgré cette défaite, Gérard Lopez ne compte pas se séparer de Christophe Galtier avant juin 2121, date de la fin du contrat de son coach.

«Je veux qu’il aille jusqu’au terme de son contrat»