Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier se fait recaler par... son propre joueur !

Publié le 14 juin 2020 à 3h15 par La rédaction

Après des premiers pas compliqués au LOSC, Thiago Maia a finalement été prêté à Flamengo. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la France ne lui manque pas beaucoup.

Durant le mercato estival 2017, le LOSC dépense beaucoup pour se renforcer et lâche notamment 15M€ pour s'offrir Thiago Maia. Le milieu de terrain était notamment réputé pour avoir multiplié les appels du pied envers le PSG, en vain. Il débarque donc malgré en France, un peu plus au nord, mais clairement cela se passe mal. Que ce soit sous les ordres de Marcelo Bielsa ou de Christophe Galtier, le milieu de terrain brésilien ne trouve pas sa place. Par conséquent, cet hiver il a été prêté un an et demi à Flamengo qui dispose d'une clause libératoire. Mais visiblement, dans l'esprit de Thiago Maia, il est hors de question de revenir.

Thiago Maia ne veut pas revenir !