Mercato - LOSC : Ça coince toujours pour le départ de Galtier !

Publié le 25 juin 2021 à 10h12 par La rédaction mis à jour le 25 juin 2021 à 10h19

Alors que l’OGC Nice souhaite absolument boucler l’arrivée de Christophe Galtier au poste d’entraîneur le plus rapidement possible, les prétentions finanicères du LOSC freinent les négociations dans ce dossier.