Foot - Mercato

Mercato : L’opération Manu Koné se confirme pour le TFC !

Publié le 9 janvier 2021 à 18h05 par B.C.

Comme annoncé en exclusivité par le 10 Sport, Manu Koné va s’engager en faveur du Borussia Mönchengladbach et être prêté dans la foulée à Toulouse pour finir la saison.

Annoncé sur les tablettes du Milan AC, Manu Koné va finalement signer pour le Borussia Mönchengladbach. Le10sport.com vous a annoncé en exclusivité cette semaine que le jeune milieu de terrain prometteur du TFC allait s’engager avec l’écurie allemande mais sera laissé à la disposition de Toulouse jusqu’à la fin de la saison, sous la forme d'un prêt. Une opération confirmée ce samedi soir par Julien Maynard, journaliste à TF1 . L’indemnité de transfert serait comprise entre 9 et 10M€, et le joueur rejoindra bel et bien l’Allemagne l’été prochain.