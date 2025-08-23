Mercato : L’OM s’en débarrasse, voilà les justifications !

En compagnie notamment de Quentin Merlin, Valentin Rongier a quitté l’OM cet été pour rejoindre le Stade Rennais. Très apprécié par Roberto De Zerbi, le milieu de terrain a toutefois été vendu par le club phocéen à l’occasion de ce mercato. Pourquoi une telle décision ? Des explications ont été apportées à propos de ce deal Rongier.
Arrivé à l’OM en provenance du FC Nantes en 2019, Valentin Rongier sera donc resté 6 saisons à Marseille. Une aventure qui a pris fin à l’occasion de ce mercato estival. S’il avait pourtant juré qu’il ne signerait jamais au Stade Rennais, Rongier est aujourd’hui bel et bien un joueur d’Habib Beye. Il faut dire qu’il n’était plus forcément en odeur de sainteté à l’OM.
Plus validé par l’OM !
Journaliste pour L’Equipe, Mathieu Grégoire en a dit plus sur les raisons qui ont poussé l’OM à se séparer de Valentin Rongier cet été. « Validé par le public marseillais, Rongier ne l'était plus par sa direction », a-t-il alors fait savoir. Et l’OM avait visiblement ses raisons de ne plus vouloir de Rongier dans l’effectif de Roberto De Zerbi.
Un problème de contrat
Quel était donc le problème avec Valentin Rongier ? Mathieu Grégoire a poursuivi en dévoilant pourquoi ça n’allait plus aux yeux de l’OM : « Pour des raisons contractuelles (il était à un an de la fin de son contrat, comme Bilal Nadir ou Adrien Rabiot d'ailleurs, toujours dans le groupe olympien) et relationnelles ».