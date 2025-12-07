Mercato : L'OM se fait recaler par un ex !

Alexis Brunet

Durant cinq saisons, André-Pierre Gignac a défendu les couleurs de l’OM avant de partir s’exiler au Mexique. Le buteur de 40 ans a révélé qu’il aurait pu revenir par le passé à Marseille, mais il avait alors refusé la proposition. Il ne voulait pas prendre le risque de ternir son image laissée au sein du club phocéen.

À tout juste 40 ans, André-Pierre Gignac est toujours en actualité. Le Français évolue au Mexique aux Tigres UANL avec qui il est encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2026. Cela fait maintenant 10 ans qu’il joue pour l’équipe sud-américaine, qu’il a rejoint en 2015 après cinq saisons à l’OM.

Gignac aurait pu revenir à l’OM Pour ses 40 ans, André-Pierre Gignac s’est confié à Téléfoot. Le buteur est notamment revenu sur son aventure à l’OM et il a révélé au passage qu’il aurait pu y faire son retour, mais il n’avait pas voulu prendre ce risque. « J’ai eu une touche mais même pas dans les rêves les plus fous de qui que ce soit là-bas en France. Revenir c’est dangereux. C’est dangereux et compliqué, surtout à Marseille. Je préfère laisser une belle image et après des débuts super difficiles, après j’ai remonté la pente mais je préfère laisser cette image que revenir et ne pas être performant, ça ne m’intéresse pas. »