Mercato : L’OM se déplace, le prochain transfert annoncé à l’étranger ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Fenerbahçe s’est imposé sur la pelouse de Besiktas dimanche soir (2-3), l’OM aurait fait le déplacement en Turquie pour assister à cette rencontre. Des recruteurs marseillais auraient été envoyés sur place afin de superviser Ismail Yüksek et ce dernier s’est particulièrement distingué, puisqu’il a inscrit le premier but de son équipe.

Déjà annoncé dans le viseur de l’OM par le passé, Ismail Yüksek pourrait bien y être de nouveau. Dimanche soir, le milieu de terrain âgé de 27 ans était titulaire au coup d'envoi de la victoire de Fenerbahçe sur la pelouse de Besiktas (2-3), inscrivant même le premier but de son équipe, alors menée au score.

L'OM a supervisé Yüksek ? Et d’après les informations des médias turcs Sabah et Fotomac, l’OM aurait été présent sur place. En effet, Marseille aurait envoyé des recruteurs afin de superviser Ismail Yüksek à l’occasion de cette rencontre. L’international turc (28 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Fenerbahçe, qu’il a rejoint à l’été 2020, avant d’enchaîner plusieurs prêts.