Mercato : L’OM se déplace, le prochain transfert annoncé à l’étranger ?

Alors que Fenerbahçe s’est imposé sur la pelouse de Besiktas dimanche soir (2-3), l’OM aurait fait le déplacement en Turquie pour assister à cette rencontre. Des recruteurs marseillais auraient été envoyés sur place afin de superviser Ismail Yüksek et ce dernier s’est particulièrement distingué, puisqu’il a inscrit le premier but de son équipe.
Déjà annoncé dans le viseur de l’OM par le passé, Ismail Yüksek pourrait bien y être de nouveau. Dimanche soir, le milieu de terrain âgé de 27 ans était titulaire au coup d'envoi de la victoire de Fenerbahçe sur la pelouse de Besiktas (2-3), inscrivant même le premier but de son équipe, alors menée au score.
L'OM a supervisé Yüksek ?
Et d’après les informations des médias turcs Sabah et Fotomac, l’OM aurait été présent sur place. En effet, Marseille aurait envoyé des recruteurs afin de superviser Ismail Yüksek à l’occasion de cette rencontre. L’international turc (28 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Fenerbahçe, qu’il a rejoint à l’été 2020, avant d’enchaîner plusieurs prêts.
Un secteur de jeu déjà bien fourni à l’OM
Un secteur de jeu qui a déjà beaucoup bougé l’été dernier à l’OM, avec les départs de Valentin Rongier et d’Adrien Rabiot. Trois nouveaux joueurs sont venus renforcer le milieu de terrain de Roberto De Zerbi, qui pouvait déjà compter sur Pierre-Emile Hojbjerg et Bilal Nadir, mais également le jeune Darryl Bakola : Angel Gomes, Arthur Vermeeren et Matt O’Riley.