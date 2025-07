Mercato : L’OM se bat pour «un joueur exceptionnel»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement courtisé en cette période de mercato estival, Leonardo Balerdi est retenu coûte que coûte par les dirigeants de l'OM qui n'ont absolument pas l'intention de laisser partir leur capitaine. Et Facundo Medina, le compatriote argentin de Balerdi qui vient tout juste de signer à l'OM, s'enflamme d'ailleurs pour son coéquipier.

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2028 avec l'OM, Leonardo Balerdi (26 ans) pourrait être amené à changer d'air cet été. La Juventus Turin se fait très pressante auprès du défenseur central argentin, qui sort d'une très belle saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. De son côté, la direction de l'OM se montre d'ailleurs très ferme et assure que Balerdi est intransférable malgré l'insistance de la Juve, et ce pour le plus grand bonheur de Facundo Medina.

« Balerdi, un joueur exceptionnel » Le défenseur international argentin, qui vient tout juste de retrouver son copain Balerdi en débarquant à l'OM en provenance du RC Lens cet été, s'est enflammé à son sujet mercredi lors de sa conférence de presse de présentation : « Avec Leo, nous avons une relation exceptionnelle, on parle de tout et je sais ce qu'il a vécu lors de ses deux premières saisons ici. Il sait d'où je viens aussi. Il est très intelligent. Je lui ai dit, en sélection argentine aussi : "Tu dois profiter. Tu es un joueur exceptionnel." Contre le Chili (1-0, le 6 juin), récemment, il a fait un match incroyable. C'est une belle personne. Il m'a raconté tant d'anecdotes sur son aventure à l'OM... On a bien rigolé ensemble. C'est une motivation supplémentaire pour arriver ici, dans un club top 3 en France », indique Medina.