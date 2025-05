Mercato : L'OM reçoit un gros message !

Deuxième de Ligue 1 cette saison, l’OM va jouer la Ligue des champions lors du prochain exercice. Le mercato promet donc d’être une nouvelle fois assez animé sur la Canebière. Pablo Longoria pourrait d’ailleurs être amené à renforcer un secteur bien précis de l’effectif de Roberto De Zerbi cet été.

L’ OM disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Le club phocéen a terminé deuxième de Ligue 1 , derrière le PSG et devant l’ AS Monaco . La formation marseillaise devrait donc chercher à se renforcer en conséquence sur le mercato cet été. Pablo Longoria devrait offrir plusieurs joueurs à Roberto De Zerbi afin qu’il ait un effectif à la hauteur de la prestigieuse compétition européenne. Rio Mavuba a d’ailleurs invité l’ OM à se concentrer sur un secteur bien précis.

«La priorité, c’est vraiment le secteur défensif»

« Pour moi, le secteur défensif reste la problématique de l’OM. Quand on veut jouer la Ligue des champions et la Ligue 1, il faut des basses solides, et défensivement, l’OM a été trop irrégulier, a fait beaucoup trop d’erreurs, beaucoup pris sur les hors-jeux qu’ils ont très mal joué souvent, donc pour moi c’est vraiment le secteur défensif. Autour de Balerdi, on n’a jamais vu une défense type s’installer, donc c’est là qu’il va falloir chercher » a lancé l’ancien milieu défensif au micro de Téléfoot ce dimanche.