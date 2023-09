Mercato : L'OM recale le nouveau club de Neymar

Axel Cornic

On vit les dernières heures d’un mercato extraordinaire en Arabie Saoudite, avec certains clubs qui souhaiteraient encore frapper un gros coup. Cela serait le cas d’Al Ahli et Al Hilal, qui souhaiteraient une nouvelle fois se servir en Europe après les récents transferts d’Edouard Mendy ou encore de Neymar.

Cet été, on a assisté à une véritable fuite des talents, avec des joueurs majeurs des Championnats européens qui ont décidé de tenter l’aventure au Moyen Orient. C’est notamment le cas de Neymar, qui a quitté le PSG pour rejoindre Al Hilal dans le cadre d’un transfert autour des 90M€.

Al Ahli et Al Hilal tentent le coup

Ce n’est pas fini, puisque le mercato estival ferme ses portes dans seulement quelques heures en Arabie Saoudite et des gros transferts sont toujours évoqués. Ainsi, TMW nous apprend que Al Ahli et Al Hilal auraient tout récemment contacté l’OM pour essayer de boucler l’arrivée d’Azzedine Ounahi, qui ne semble pas vraiment s’épanouir dans le dispositif installé par Marcelino depuis son arrivée.

L’OM veut garder Ounahi

La réponse de l’OM a toutefois été catégorique ! Le portail italien nous apprend qu’il n’est absolument pas question pour le club marseillais de se séparer d’Ounahi, surtout pas maintenant que le mercato est fermé en France. D’ailleurs, Pablo Longoria avait déjà pris les devants lors de sa dernière conférence de presse, en écartant le départ du milieu de terrain.

« On a reçu seulement une offre de prêt pour Azzedine qu'on a refusé après cinq minutes »