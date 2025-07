Mercato : L’OM proche d’un énorme fiasco ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé dans le viseur de l'OM, Paul Pogba vient finalement de s'engager avec l'AS Monaco pour deux ans. Un pari osé de la part du club de la Principauté, et d'ailleurs, Pierre Ménès se montre déjà très pessimiste sur le cas Pogba et ne croit pas du tout à son retour au plus haut niveau. L'OM a donc peut-être esquivé un flop...

La piste Paul Pogba (32 ans) à l'OM a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, elle qui avait été amorcée par une intervention de son ami Patrice Evra sur RMC Sport à l'hiver. Mais au terme d'un long feuilleton, l'ancien milieu de terrain de Manchester United et de la Juventus Turin s'est finalement engagé avec l'AS Monaco cette saison, et va donc tenter de relancer sa carrière après une très longue interruption. Mais certains n'y croient absolument pas pour Pogba...

Ménès n'y croit pas pour Pogba Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès affiche un point de vue radical sur ce dossier : « Pogba n’a pas joué depuis de longs mois avec ses blessures, ses suspensions, les problèmes judiciaires ave ses frères. Une sorte de descente aux enfers assez extraordinaire pour un gardon aussi talentueux (…) Pogba n’était même pas sur le terrain pour la reprise de l’entraînement, et le directeur sportif a annoncé qu’il fallait attendre au moins trois mois pour le voir. Trois mois, ça nous amène en septembre, il y aura déjà 5 ou 6 matchs de championnat de passés », explique-t-il.