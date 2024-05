Mercato : L’OM lâche 40M€, le fiasco est total

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif l'été dernier, l'OM n'a pas hésité à investir sur le mercato, lâchant notamment quasiment 40M€ pour recruter Geoffrey Kondogbia, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Mais leur rendement n'a clairement pas été aux attentes suscitées par leur transfert. Au point qu'un départ soit déjà évoqué en interne.

Comme à son habitude, Pablo Longoria avait encore une fois bouleversé l'effectif de l'OM sur le mercato. De nombreux joueurs sont arrivés l'été dernier, mais ces renforts n'ont pas eu l'effet escompté puisque le club phocéen a terminé huitième de Ligue 1 et n'est donc pas qualifié pour une Coupe d'Europe, ce qui ressemble à un énorme échec, qui devrait une nouvelle fois pousser à l'OM à chambouler son effectif de manière concrète. Et des recrues pourraient d'ailleurs déjà quitter le club.

OM : La succession de Gasset va coûter une fortune https://t.co/W07WdHTPC9 pic.twitter.com/L84pbJSGhz — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

Sarr et Kondogbia déjà poussés au départ ?

En effet, trois joueurs recrutés l'été dernier ont particulièrement déçu à savoir Ismaïla Sarr, Geoffrey Kondogbia et Iliman Ndiaye. A eux trois, ils cumulent quasiment 40M€ d'indemnité de transfert. Et selon les informations de La Provence , deux d'entre eux ne seront pas conservés cet été. Kondogbia a ainsi beaucoup déçu la direction de l'OM qui ne s'opposera pas à son départ, surtout compte tenu de son imposant salaire estimé à 450 000€ bruts par mois. L'économie de ses revenus pourraient donc soulager les finances marseillaises. Même son de cloche pour Ismaïla Sarr pour lequel les offres seront étudiées par l'OM.

Une ultime chance pour Ndiaye