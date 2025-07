Mercato : L'OM fait le ménage, qui doit absolument partir ?

S'il se montre actif sur le marché des transferts dans le sens des arrivées, l'OM compte également dégraisser son effectif cet été. En effet, sept joueurs pourraient aller voir ailleurs d'ici la fin de ce mercato. Plus précisément, Valentin Rongier, Pol Lirola, Derek Cornelius, Neal Maupay, Azzedine Ounahi, Ismaël Koné et Amine Harit pourraient quitter l'OM avant le 2 septembre. Selon vous, qui doit absolument partir ? A vos votes !

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes le 16 juin, l'OM de Pablo Longoria a déjà officialisé trois arrivées. En fin de contrat le 30 juin, CJ Egan-Riley et Angel Gomes arrivent librement et gratuitement à Marseille, respectivement en provenance de Burnley et du LOSC. En effet, l'OM a officialisé la signature de ces deux renforts. Ce mercredi, c'est Facundo Medina qui est devenu un nouveau joueur olympien. L'OM s'étant entendu avec le RC Lens pour boucler un prêt avec une option d'achat.