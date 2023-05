Mercato : L’OM dégaine une très belle offre

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après un début de saison mitigé et un loupé marquant contre Tottenham, Sead Kolasinac a totalement inversé la tendance. Le Bosnien s’est imposé dans la défense de l’OM, à tel point que les dirigeants marseillais souhaitent le conserver. Kolasinac a reçu une offre de prolongation de deux ans mais il n’a pas encore pris sa décision.

C’est peut-être la bonne surprise de la saison de l’OM. Arrivé à Marseille à l’hiver 2022 sous la houlette de Jorge Sampaoli, Sead Kolasinac ne faisait pas l’unanimité pour ses six premiers mois passés dans la cité phocéenne. Son début de saison ne plaidait pas plus en sa faveur et son loupé contre Tottenham aurait pu le faire couler mentalement.

Kolasinac est devenu indispensable

Mais Sead Kolasinac en a vu d’autres. Reconverti défenseur central depuis quelques saisons, le Bosnien a dépanné à gauche lorsque Nuno Tavares avait quelques trous d’air. Dans l’axe ou sur un côté, le roc marseillais s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans la défense de l’OM. Et Igor Tudor a bien compris qu’il pouvait compter sur lui.

Il a reçu une offre de prolongation… mais n’a pas tranché