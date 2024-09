Mercato : L’OM boucle un transfert, Longoria lui doit beaucoup !

Thomas Bourseau

Azzedine Ounahi (24 ans) n’était plus le bienvenu à l’OM et le savait. C’est pourquoi le milieu de terrain marocain a fait le choix de s’exiler en Grèce en signant au Panathinaïkos. Au moment d’évoquer cette opération, Ounahi a souligné le rôle de l’entraîneur dans sa décision XXL.

Pendant la totalité du mercato estival, Azzedine Ounahi a été prié d’aller voir ailleurs. Le président de l’OM, en la personne de Pablo Longoria, s’était même servi d’une réunion avec son représentant le 24 août dernier pour lui signifier qu’il ne serait pas réintégré au groupe de Roberto De Zerbi quand bien même il restait après la fin du mercato selon L’Équipe.

Ounahi a été approché par les Pays du Golfe

Ce mercredi, le mercato grec fermant ses portes le 11 septembre, l’OM a annoncé le départ en prêt d’Azzedine Ounahi au Panathinaïkos avec une option d’achat de 11,5M€. Pour les médias du club d’Athènes, le milieu de terrain s’est justifié. « C’était un choix très difficile pour moi par rapport à ma situation et des offres que j’ai reçu des Pays du Golfe. J’ai eu un échange avec le coach et l’administration. J’ai ressenti un fort intérêt et un club qui attendait vraiment que je signe avec eux. J’ai eu un bon feeling avec le coach, on a pas mal échangé ».

«Le coach m’a convaincu de venir au club»

« Je suis un joueur qui doit se sentir aimé et concerné. L’échange avec le coach était clair. Il m’a expliqué ce qu’il attend de moi. La direction m’a expliqué quel était le projet pour cette année. J’ai senti un club ambitieux avec des supporters qui sont toujours derrière leur club et ça m’a rappelé l’Olympique de Marseille. (…) Le coach m’a convaincu de venir au club. J’ai hâte de commencer mon aventure ». a conclu Azzedine Ounahi. Pablo Longoria peut donc clore ce dossier pour l’OM.