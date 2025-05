Mercato : L'OM annonce une grosse erreur !

Pablo Longoria et Medhi Benatia ont modifié l’effectif pour offrir à Roberto De Zerbi les joueurs dont il avait besoin. Mais tout n’a pas été parfait à l’Olympique de Marseille, puisque cette saison on a pu voir des grosses lacunes, notamment au poste de défenseur central.

Dès sa signature, l’OM a tout fait pour satisfaire ses demandes. Pourtant, Roberto De Zerbi est loin d’être content de son effectif et c’est le cas en défense, un secteur qui lui a posé énormément de problème au cours des derniers mois. On ne compte en effet plus les fois ou Valentin Rongier, Pierre-Emile Højbjerg et Geoffrey Kondogbia ont dépanné.