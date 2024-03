Transferts : L'OM a vendu la mèche pour un «top joueur de niveau international»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'offrait un gros coup. Passé par le Borussia Dortmund, Chelsea ou encore le FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang a signé avec le club marseillais durant l'intersaison jusqu'en juin 2026. En coulisses, bien avant l'arrivée du buteur de 34 ans, les dirigeants phocéens ne cachaient pas leur optimisme.

Onze ans après sa dernière apparition en Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son grand retour en France. Passé par l'ASSE, le buteur a accepté de résilier son contrat avec Chelsea et de se relancer avec l'OM. A l'origine, le club phocéen souhaitait l'associer à Alexis Sanchez. Une alliance qui n'avait pas convaincu Marcelino, alors en poste. Le coach marseillais avait réclamé à ses dirigeants le départ de l'international chilien, aujourd'hui à l'Inter.





L'OM avait annoncé du lourd

Malgré le départ d'Alexis Sanchez, l'OM estimait avoir frappé un gros coup en mettant la main sur Aubameyang, passé par les plus grandes équipes. D'ailleurs, peu de temps avant sa signature, le club marseillais laissait filtrer qu'il avait recruté un «top joueur de niveau international» selon RMC Sport. Un terme employé plus tard par Pablo Longoria. « Pierre-Emerick est un joueur de niveau international. Et je suis sûr qu’on retrouvera le même Aubameyang que l’on a vu à Barcelone. Je suis confiant car je vois son travail au quotidien et son niveau d’engagement » avait confié le président de l'OM.

Longoria l'a rassuré

Mais comme le rappelle le média, tout n'a pas été facile dans ce dossier Aubameyang. Tout au long de l'été, l'OM a dû rassurer le buteur gabonais, inquiet surtout pour sa sécurité à Marseille. Mais la direction semble avoir trouver les bons arguments pour convaincre l'attaquant. Agé de 34 ans, il s'est engagé avec la formation jusqu'en 2026. Il ne serait donc pas impossible de le voir raccrocher les crampons dans le sud de la France.