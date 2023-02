Mercato : L’OM a failli tout perdre à cause du Qatar

Thibault Morlain

Très courtisé, Azzedine Ounahi a quitté Angers pour l’OM lors du mercato hivernal. Le club phocéen a réalisé un très joli coup avec le Marocain. Mais voilà que cela aurait pu virer au fiasco avec l’ex-joueur d’Angers. En effet, Ounahi a explosé durant la Coupe du monde au Qatar. Et cela a donné quelques sueurs froides à l’OM…

En janvier, l’OM a été très actif sur le mercato avec les arrivées de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha. En ce qui concerne le Marocain, Pablo Longoria aurait dépensé près de 10M€ pour le transférer en provenance d’Angers. Un gros coup réalisé étant donné la concurrence qui était au rendez-vous, à commencer par Naples comme le10sport.com vous l'avait révélé. Mais l’OM a bel et bien raflé la mise, même si les doutes ont parcouru la direction olympienne, notamment en voyant la Coupe du monde XXL réalisée par Ounahi au Qatar avec le Maroc.

Mercato - OM : La confirmation d’un petit miracle signé Longoria https://t.co/pAkulpAjmR pic.twitter.com/JrqTREIfcy — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

« Le Mondial est arrivé et ça a tout tué »

C’est Javier Ribalta, bras droit de Pablo Longoria et directeur du football à l’OM, qui est revenu sur le transfert d’Azzedine Ounahi. Pour Téléfoot , il a alors révélé les coulisses de cette opération, évoquant notamment le moment où les Phocéens n’y croyait plus beaucoup pour Ounahi compte tenu de sa Coupe du monde : « Pour être honnête, on a commencé à parler à Ounahi avant la Coupe du monde. Le Mondial est arrivé et ça a tout tué parce qu’à partir de ce moment il était devenu inatteignable. Donc on s’est dit : « Ok, prenons le risque et attendons un peu. S’il part, il part et on le loupera mais on ne fera pas d’offres folles qu’on ne peut pas se permettre » ».

« On s’est dit que c’était le moment d’y aller »