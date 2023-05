Mercato : L’OM a déjà ses buteurs pour l’année prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival approche à grands pas, et l’OM semble déjà en pleine préparation en vue de la saison prochaine. Il beaucoup question de l’arrivée d’un nouveau buteur dans les rangs du club phocéen, mais finalement, Alexis Sanchez et Vitinha devraient rester les deux profils utilisés à cet effet par Igor Tudor.

L’été s’annonce mouvementé à l’OM, autant dans le sens des arrivées que de celui des départs ! Depuis plusieurs semaines, le président Pablo Longoria multiplie les pistes en attaque (Balogun, Openda, Zaha, Dovbyk…) et semble donc en quête d’un nouveau profil à ce poste pour pallier un éventuel départ d’Alexis Sanchez, qui arrive en fin de contrat. Mais les choses semblent évoluer positivement pour l’OM.

Mercato : Guendouzi fulmine, il attend l’OM au tournant https://t.co/n2HMW4tYe3 pic.twitter.com/eLtdUL1xc9 — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

Sanchez bien parti pour prolonger ?

L’EQUIPE a fait le point mardi dans ses colonnes sur l’avancée des négociations entre l’OM et Alexis Sanchez, qui dispose d’une année supplémentaire en option dans son contrat. La direction marseillaise serait d’ailleurs optimiste quant à l’issue de ce feuilleton, et le Chilien pourrait donc rester à l’OM la saison prochaine, lui qui réalise une saison XXL au Vélodrome (18 buts toutes compétitions confondues). Et ce n’est pas tout.

Vitinha est gonflé à bloc