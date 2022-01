Foot - Mercato - OL

Mercato : L’OL tout proche de boucler l’arrivée de Lo Celso !

Publié le 28 janvier 2022 à 23h24 par B.C. mis à jour le 28 janvier 2022 à 23h26

Dans le viseur de l’OL en vue du départ de Bruno Guimarães à Newcastle, Giovani Lo Celso n’aurait plus qu’à donner son aval à Jean-Michel Aulas pour débarquer à Lyon.