Mercato - Liverpool : Un attaquant de Klopp tout proche du départ ?

Publié le 28 décembre 2020 à 9h40 par La rédaction

En manque de temps de jeu, Divock Origi pourrait quitter Liverpool dès cet hiver. Les Reds auraient proposé leur attaquant à plusieurs clubs et l'Inter pourrait en profiter.