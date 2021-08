Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : L’avenir de Salah bientôt scellé ?

Publié le 21 août 2021 à 10h05 par La rédaction mis à jour le 21 août 2021 à 10h06

Joueur primordial du système de Jürgen Klopp, Mohamed Salah pourrait prochainement prolonger son contrat avec Liverpool, qui souhaite à tout prix garder le joueur.