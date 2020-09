Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : Jürgen Klopp fait une annonce sur son recrutement !

Publié le 29 septembre 2020 à 12h10 par La rédaction mis à jour le 29 septembre 2020 à 12h15

Alors que le mercato touche à sa fin, Jürgen Klopp s'est montré satisfait de son effectif. Liverpool ne devrait donc pas enregistrer de mouvement de dernière minute.