Mercato - Liverpool : Firmino vers un transfert XXL l’été prochain ?

Publié le 10 février 2020 à 8h55 par G.d.S.S. mis à jour le 10 février 2020 à 8h56

Le Bayern Munich voudrait frapper un gros coup l’été prochain et envisagerait de recruter Roberto Firmino en provenance de Liverpool.