Mercato - Liverpool : Klopp tranche pour l'avenir de Keita !

Publié le 4 mai 2021 à 18h50 par La rédaction

En manque de temps de jeu cette saison, Naby Keïta ronge son frein sur le banc de Liverpool. Mais Jürgen Klopp a tenu à le rassurer quant à son avenir dans le nord de l'Angleterre.