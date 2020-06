Foot - Mercato

Mercato : L’Inter dévoile ses plans pour Radja Nainggolan !

Publié le 9 juin 2020 à 12h55 par La rédaction mis à jour le 9 juin 2020 à 12h57

Actuellement prêté à Cagliari, Radja Nainggolan retournera à l’Inter Milan à la fin de son prêt. Portera-t-il les couleurs des Nerazzurri la saison prochaine ? Le club répond !