Mercato : Les supporters du PSG réclament un départ en direct

Jean de Teyssière

Cette saison, le PSG est performant dans toutes les compétitions. Finaliste de la Coupe de France, quart de finaliste de la Ligue des Champions et large leader de la Ligue 1, tous les voyants sont au vert à Paris. Malgré tout, une banderole déployée pendant la rencontre entre le PSG et Clermont appelle au départ d'Antero Henrique, directeur sportif non officiel du club de la capitale.

Durant la rencontre entre le PSG et Clermont, les supporters parisiens ont déployé plusieurs banderoles. L'une d'entre elles indiquait le message suivant : « Président Nasser, M. Campos et Luis Enrique : un trio qui met le PSG à l’honneur. » Une autre demandait le départ d'une figure du PSG.

Antero Henrique s'occupe encore du recrutement

Comme évoqué en exclusivité par le10sport.com, Antero Henrique, s'il n'est plus le directeur sportif officiel du PSG, continue d'œuvrer en coulisses. Le dirigeant espagnol avance ses pions pour recruter des joueurs, sans se concerter avec l'équipe dirigeante en place. Une situation qui ne plaît visiblement pas aux supporters du PSG.

