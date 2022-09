Foot - Mercato

Mercato : Les révélations de Mandanda sur sa vie après l’OM

Publié le 17 septembre 2022 à 14h00 par Thomas Bourseau

Steve Mandanda a mis un terme à une histoire d’amour de 14 ans avec l’OM en quittant Marseille et sa ferveur cet été. Direction la Bretagne et la vie rennaise qu’il aurait avoué en coulisse particulièrement apprécier en comparaison avec le bruit permanent autour de l’OM.

Après 14 saisons passés à Marseille, Steve Mandanda n’est plus un joueur de l’OM depuis la dernière intersaison. En effet, en raison d’un manque de temps de jeu sous la houlette de Jorge Sampaoli, qui lui a la plupart du temps préféré Pau Lopez la saison dernière, Mandanda a eu gain de cause et a pu s’entendre avec le président Pablo Longoria pour résilier son contrat.

Génésio a convaincu Mandanda de rejoindre l’OM

Désireux de se lancer un nouveau challenge, Steve Mandanda a relevé celui présenté par Bruno Génésio. Pendant de longues semaines, l’entraîneur du Stade Rennais l’avait incité à signer au sein du club breton selon RMC Sport. Et pour le média, Mandanda a avoué avoir eu du mal à accepter de quitter l’OM.

Mandanda se dit heureux de son intégration à Rennes…

« Le changement après tant d'années n'est pas simple mais je me sens très bien accueilli. Les partenaires sont top avec moi, en plus ils sont jeunes. Le staff pareil et les gens dans la ville sont très accueillants donc pour moi c'est un plaisir d'être là. Je suis vraiment heureux ». Voici le message que Steve Mandanda a délivré à RMC Sport en interview cette semaine avant de retrouver le Vélodrome et l'OM dimanche.

OM : L’OM annonce les couleurs pour les retrouvailles avec Mandanda https://t.co/D0KRzgSAjR pic.twitter.com/3JjMgINKlm — le10sport (@le10sport) September 17, 2022

…et d’une vie plus paisible qu’à Marseille