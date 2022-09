Foot - Mercato - OM

Mercato : L’aveu de Steve Mandanda après son départ de l’OM

Publié le 17 septembre 2022 à 12h45 par Thomas Bourseau

Véritable icône de l’OM, Steve Mandanda a quitté Marseille et son bouillant Vélodrome cet été afin de relever un nouveau challenge au Stade Rennais où il dispose d’une place de titulaire indiscutable. Un changement difficile selon le principal intéressé, mais bienvenu.

Steve Mandanda n’a eu d’autre choix que de quitter l’OM à l’intersaison. En effet, alors qu’il était cantonné à un rôle de gardien numéro deux derrière Pau Lopez, celui qui est surnommé Il Fenomeno par les supporters de l’Olympique de Marseille s’était entendu cet été avec le président Pablo Longoria pour que son contrat soit résilié.

« Le changement après tant d'années n'est pas simple mais je me sens très bien accueilli »

Résultat, alors que le coach du Stade Rennais en la personne Bruno Génésio était depuis plusieurs mois en discussions avec lui, Steve Mandanda a troqué la tunique de l’OM pour celle du club breton. Un nouveau challenge qui est le bienvenu d’après le principal intéressé bien qu’il ne fut pas simple de tourner la page. « Le changement après tant d'années n'est pas simple mais je me sens très bien accueilli ».

Le staff, les coéquipiers, la ville… Tout est parfait pour Mandanda à Rennes