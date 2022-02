Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : L’énorme aveu de Cristiano Ronaldo sur son retour à Manchester United !

Publié le 25 février 2022 à 21h00 par La rédaction

Malgré les rumeurs l'envoyant chez le rival citizen, Cristiano Ronaldo a fait son retour à Manchester United l'été dernier. Après son départ en 2009, l’international portugais ne cache pas sa joie d'avoir pu revenir chez les Red Devils.

C’est l’un des gros mouvements du dernier mercato estival. Après trois saisons passées à la Juventus, Cristiano Ronaldo a finalement effectué son grand retour à Manchester United. Joueur le plus décisif des Red Devils cette saison, CR7 a inscrit 15 buts et délivré 3 passes décisives en 30 matchs. Si les supporters mancuniens sont ravis de ce retour, malgré certaines critiques concernant son efficacité ces dernières semaines, le quintuple Ballon d’Or est aux anges concernant son retour, et ne le cache pas.

Cristiano Ronaldo est très heureux de revenir