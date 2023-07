Mercato : L’enfant du pays snobe l’OM et se justifie

Pierrick Levallet

Si l'OM a officialisé les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et d'Ismaïla Sarr, Pablo Longoria avait également Jérémie Boga dans son viseur depuis un moment pour renforcer l'attaque du club phocéen. Mais finalement, l'ailier de 26 ans s'est engagé avec l'OGC Nice. L'international ivoirien, né à Marseille, n'a d'ailleurs pas manqué d'expliquer son choix pour son mercato.

L’OM n’a pas perdu de temps pour se renforcer cet été. Après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, Pablo Longoria a bouclé les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Ismaïla Sarr dans le secteur offensif. Toutefois, le président du club phocéen avait également une autre piste en tête puisqu’il pensait à Jérémie Boga.

Boga snobe l’OM et signe à Nice

Né à Marseille, l’international ivoirien était sur les tablettes de l’OM malgré une saison mitigée à l’Atalanta Bergame (2 buts et 5 passes décisives en 25 matchs). Mais finalement, l’ailier de 26 ans a snobé le club phocéen. En effet, Jérémie Boga a choisi de s’engager à l’OGC Nice. Et il n’a pas manqué de se justifier sur son choix.

«Le club est ambitieux, moi aussi»