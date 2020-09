Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Leipzig tient le successeur de Werner !

Publié le 22 septembre 2020 à 18h14 par La rédaction mis à jour le 22 septembre 2020 à 18h21

Après le départ de Timo Werner à Chelsea, le RB Leipzig cherchait un nouvel attaquant. Alexander Sørloth vient officiellement de rejoindre les récents demi-finalistes de la Ligue des Champions.