Mercato : Le vestiaire de l’OL a choisi son prochain entraîneur

Pierre Sage est très vite parvenu à faire l'unanimité à l'OL. Venu pour remplacer Fabio Grosso, le technicien a très vite réussi à trouver sa place au sein d'un groupe lyonnais qui ne cesse de progresser. Alors que les spéculations existent sur l'avenir du coach, Mahamadou Diawara a milité pour sa prolongation.

Pierre Sage est pour beaucoup dans le retour en forme de l'OL. Pourtant, au moment de son arrivée, personne ne misait sur lui. Venu pour assurer l'intérim après le départ de Fabio Grosso, le technicien a eu besoin de temps pour convaincre totalement l'assemblée. Mais aujourd'hui, les résultats parlent pour lui. Autrefois lanterne rouge, l'OL pointe à la dixième place et est assuré de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Avec quel entraîneur ? Sage serait prêt à poursuivre l'aventure. « S’il a envie de rester ? Bien sur. On est ami de longue date avec Sage » a déclaré Thibaud Leplat sur l'antenne de RMC . Et le vestiaire soutient cette initiative.

« Le coach est beaucoup dans le rapport humain »

Joueur de l'OL, Mahamadou Diawara a rendu hommage à son entraîneur lors d'un entretien accordé à eLIGUE1 . « Le coach est beaucoup dans le rapport humain, il nous parle beaucoup. Il n’hésite pas à nous dire les choses, c’est-à-dire que lorsqu’on va dans le mauvais chemin, il nous redresse, et à contrario quand on est bien, il n’hésite pas à nous pousser avec son staff pour nous mettre dans les meilleures conditions » a déclaré le milieu de terrain.

Le vestiaire en accord total avec Sage