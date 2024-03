Surprise, un grand entraîneur débarque à l'OL !

Arnaud De Kanel

Après les échecs Laurent Blanc et Fabio Grosso, l'OL a décidé de faire confiance à Pierre Sage pour sauver le club rhodanien. Tout pourrait changer cet été et un entraineur était d'ailleurs de passage au Groupama Training Center, sans doute pas pour des raisons professionnelles mais plus par amour du foot. Il s'agit du sélectionneur de l'Allemagne et ancien entraineur du Bayern, Julian Nagelsmann.

L'OL vit une saison pour le moins animée. Le club rhodanien a changé d'entraineur à plusieurs reprises et forcément, lorsqu'un entraineur est de passage dans les installations des Gones , sa présence interpelle.

Mercato : Le boss de l'OL a choisi son nouvel entraineur !

Nagelsmann présent à Lyon

Au lendemain de la victoire de l'Allemagne face à l'équipe de France, Julian Nagelsmann avait organisé une séance avec son équipe au Groupama Training Center de l'OL. Il en a donc profité pour faire un tour sur le terrain Gérard-Houllier afin d'assister au derby entre les U17 de l'OL et de l'ASSE.

Monsieur Nagelsmann qui regarde OL - ASSE 17Nat mdrrrrOp dans la poche 📸 pic.twitter.com/gQQNOjGgue — Many 🐙🇧🇷 (@ClemMany) March 24, 2024

Textor a fait le show

Un autre invité de marque était présent en la personne du propriétaire de l'OL, l'Américain John Textor. Ce dernier était en tribunes avec les supporters lyonnais. Des images le montrent en train de chanter et de boire quelques centilitres de bière dans la joie et la bonne humeur. Une après-midi parfaite pour l'OL, vainqueur 2 buts à 0 de cette rencontre grâce à des buts de Khalis Merah et d'Enzo Molebe.