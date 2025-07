Mercato : Le transfert XXL qui va dégoûter le Real Madrid

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Real Madrid piste William Saliba depuis plusieurs mois. Le Français est sur la liste du géant espagnol, mais Arsenal ne compte pas s’en débarrasser. Les dirigeants anglais auraient d’ailleurs transmis une belle offre de prolongation au Français, mais ce n’est pas tout. En effet, la probable arrivée de Viktor Gyökeres pourrait convaincre le défenseur de rester en Angleterre. Explications.

Avec le départ de Carlo Ancelotti et l’arrivée de Xabi Alonso , le Real Madrid est rentré dans une nouvelle ère. Pour gâter leur nouvel entraîneur, les dirigeants madrilènes se sont d’ailleurs activés, en faisant signer Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold . Les deux hommes viennent renforcer la défense du club espagnol qui en avait bien besoin.

Mais si Dean Huijsen a donc rejoint le Real Madrid , il n’est pas le seul défenseur central qui fait de l’effet au Real Madrid . En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité , William Saliba est suivi depuis de longs mois par les dirigeants madrilènes et il serait tenté par la possibilité de rejoindre l’ Espagne . Toutefois, Arsenal ne l’entend pas de cette oreille et aurait formulé une proposition de prolongation de contrat au Français, lui qui est initialement lié avec les Gunners jusqu’en juin 2027.

Le transfert de Gyökeres pourrait convaincre Saliba de rester

Arsenal espère donc convaincre William Saliba de prolonger et pour y arriver tous les arguments sont bons. D’après les informations de TBR Football, la possible arrivée de Viktor Gyökeres pourrait d’ailleurs jouer en la faveur des Gunners. Le transfert du Suédois à Londres pourrait être perçu comme une bonne nouvelle par le défenseur français, preuve que l’équipe de Mikel Arteta serait prête à mettre de grosses sommes pour signer des grands joueurs et ainsi se battre pour le titre en Angleterre, mais aussi en Ligue des champions. Pour le moment rien n’est officiel mais l’attaquant du Sporting Lisbonne est plus que jamais proche de la sortie. Le journaliste Fabrizio Romano affirmait d’ailleurs dernièrement que l’avant-centre avait trouvé un accord avec Arsenal. Affaire à suivre…