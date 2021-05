Foot - Mercato

Mercato : Le SO Cholet signe deux jeunes pépites du club

Publié le 21 mai 2021 à 15h59 par La rédaction mis à jour le 22 mai 2021 à 17h02

Huitième du dernier championnat du National, le SO Cholet continue de préparer l’avenir en faisant signer deux jeunes talents de sa formation.

Depuis plusieurs saisons, le SO Cholet est devenu un incontournable du National. Un club qui grandit année après année et qui pourrait vite découvrir la Ligue 2. Pour cela, l’effectif compte sur la progression de ses jeunes talents et de sa formation. Ainsi, Adama Diop et Moussa Diaby viennent de parapher leur tout premier contrat avec le club choletais. A 18 ans, ce milieu de terrain et cet attaquant ont pu faire leurs classes au sein de la formation du SOC. Couvés par le club, ils ont refusé des propositions alléchantes de clubs professionnels pour pouvoir rester et saisir leur chance. C’est chose faite avec des contrats de deux ans, plus une troisième année en option. Une pratique rarissime dans ce championnat que de voir des pépites de 18 ans signer un bail de 3 ans. Des talents à surveiller la saison prochaine…