Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato - Bordeaux : Koscielny met la pression pour son avenir !

Publié le 21 mai 2021 à 15h05 par La rédaction

Alors que les Girondins de Bordeaux vont sans doute joueur leur survie en Ligue 1 ce dimanche contre Reims, Laurent Koscienly a mis la pression à sa direction concernant son avenir après des promesses qui n'ont pas été tenues.