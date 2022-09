Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le rêve de Pochettino après le PSG est parti en fumée

Publié le 15 septembre 2022 à 06h45 par Thomas Bourseau

Remercié par le PSG en toute fin de saison dernière et remplacé par Christophe Galtier, Mauricio Pochettino aurait pu débarquer à Chelsea pour prendre la place de Thomas Tuchel qui a été limogé en milieu de semaine dernière. Néanmoins, les plans du co-propriétaire de Chelsea, à savoir Todd Boehly, étaient clairs depuis le mercato estival.

Il avait débarqué avec l’étiquette d’un entraîneur qui connaissait la maison pour l’avoir côtoyé en tant que joueur au début des années 2000. Cependant, en l’espace d’un an et demi, l’aventure de Mauricio Pochettino au PSG a connu quelques hauts, mais surtout des bas, au point qu’il finisse par être remercié par la direction à la fin de la saison dernière.

Pochettino voulait revenir en Angleterre et à Chelsea

Sans club depuis le mois de mai, Mauricio Pochettino est notamment annoncé du côté du FC Séville au même titre que Jorge Sampaoli, les deux profils étant scrutés par la direction du club andalou. Néanmoins, un retour en Angleterre était la priorité de Pochettino selon des sources proches de l’Argentin contactées par The Sun.

Pochettino ne pouvait pas inverser la tendance à Chelsea