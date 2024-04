Mercato : Le Real Madrid veut boucler un transfert à 20M€

Hugo Chirossel

En plus de Kylian Mbappé, Alphonso Davies pourrait lui aussi rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Si l’international canadien arrive en provenance du Bayern Munich, Ferland Mendy pourrait alors en faire les frais. La Casa Blanca ne le retiendra pas en cas d’offre satisfaisante et a fixé son prix à 20M€.

Le Real Madrid est sur tous les fronts. Les Merengue se préparent à accueillir Kylian Mbappé, qui a décidé de quitter le PSG au terme de son contrat en juin prochain. Dans le même temps, la Casa Blanca travaille sur le dossier Alphonso Davies, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Bayern Munich.

PSG - Real Madrid : La mèche est vendue pour Mbappé https://t.co/TTHGIAyOdB pic.twitter.com/6Qb31NEjeC — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Mendy poussé vers la sortie par Davies

Reste à savoir si l’international canadien (45 sélections) prolongera son contrat ou s’il demandera à son club de le laisser rejoindre la Casa Blanca . Si le Real Madrid parvient à s’attacher les services d’Alphonso Davies, cela ne serait pas une bonne nouvelle pour Ferland Mendy.

Le Real Madrid attend 20M€ pour Mendy