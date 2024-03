Mercato : Le Real Madrid se fait calmer pour ce transfert

Hugo Chirossel

Alors qu’il lui reste un an et demi de contrat avec le Bayern Munich, Alphonso Davies est annoncé avec insistance au Real Madrid. Un accord aurait d’ores et déjà été trouvé entre l’international canadien et la Casa Blanca, ce que Nedal Huoseh, agent du latéral gauche de 23 ans, a démenti.

En attendant Kylian Mbappé, le Real Madrid travaille sur d’autres dossiers et notamment celui d’Alphonso Davies. Ce dernier est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Bayern Munich, qui pourrait être contraint de s’en séparer l’été prochain, à un an de la fin de son bail.

Accord déjà trouvé entre Davies et le Real Madrid ?

Comme indiqué par The Athletic , le Real Madrid aurait même déjà trouvé un accord avec Alphonso Davies et il ne resterait donc plus qu’à s’entendre avec le Bayern Munich. Cependant, l’agent de l'international canadien (44 sélections) s’est exprimé sur son avenir et a mis un coup de froid dans ce dossier.

«Il n'y a rien d'officiel ou de concret avec aucun club»