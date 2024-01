Mercato : Le Real Madrid boucle un transfert historique

Arnaud De Kanel

Alors que l'actualité mercato du Real Madrid est monopolisée par le dossier Kylian Mbappé, le club merengue vient de boucler un transfert historique. En effet, tous les documents auraient été signés pour la venue de Jeremy De Leon qui devrait somme toute logique devenir le premier joueur portoricain de l'histoire du Real Madrid.

A l'affût de toutes les pépites disponibles sur le marché, le Real Madrid n'hésite pas à miser sur les joueurs à fort potentiel comme on a pu le voir avec Vinicius Jr, Rodrygo ou plus récemment avec Endrick et Arda Guler. Cette politique de recrutement est toujours d'actualité puisque un nouveau phénomène va débarquer dans les prochaines heures et il va marquer à sa manière l'histoire du Real Madrid.

C'est bouclé pour Jeremy De Leon

D'après les informations de Fabrizio Romano, l'intégralité des documents auraient été signés pour le transfert de Jeremy De Leon. L'ailier portoricain de 19 ans aurait paraphé un contrat de deux ans, soit jusqu'en 2026, avec le Real Madrid. Il viendra renforcer dans un premier temps la Castilla, l'équipe réserve des Merengue .

Premier portoricain de l'histoire du Real Madrid

Avant même de disputer ses premières minutes, Jeremy De Leon va déjà se faire une place dans l'histoire du Real Madrid. Né à San Juan, l'ailier va devenir le premier joueur portoricain de l'histoire à évoluer sous les couleurs madrilènes.