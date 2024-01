Real Madrid : Zidane lui fait une promesse, il la dévoile

La rédaction

Lancé au Real Madrid par Zinedine Zidane en 2020, Sergio Arribas n'est jamais parvenu à s'imposer au sein du club madrilène. Évoluant désormais du côté d'Almeria depuis cet été, l'ailier de 21 ans a retrouvé des couleurs. Au cours d'un entretien accordé à AS, Arribas est revenu sur la confiance que Zizou lui a donné et a également révélé une promesse qu'il lui a faite.

Rares sont les joueurs de La Castilla à s'être imposé au sein de l'équipe première du Real Madrid. En effet, outre Nacho Fernandez, à ce jour, de nombreux jeunes talents ont été transférés aux quatre coins du Vieux Contient pour poursuivre leurs carrières. Et c'est le cas notamment de Sergio Arribas.

«Il m’a donné l’opportunité de faire mes débuts, j’en suis très reconnaissant»

Lancé dans le grand bain par Zinedine Zidane en 2020, Sergio Arribas n'a disputé que 14 matchs en trois saisons avec le Real Madrid. Lors d'un entretien accordé à AS , le natif de la capitale espagnole, qui évolue désormais du côté d'Almeria, s'est exprimé au sujet de Zizou. « Cette année-là a été très différente, je ne m'y attendais pas, nous venions de remporter le Championnat des Jeunes et beaucoup de ce groupe sont montés s'entraîner avec l'équipe première. Marvin et moi avons été convoqués dès la première journée, à Anoeta contre la Real Sociedad. Et il m’a donné l’opportunité de faire mes débuts, j’en suis très reconnaissant » .

Zidane a fait une promesse à Sergio Arribas